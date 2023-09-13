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Bağcılar'da kira ödediğini iddia ettiği yerden çıkarılınca tepki gösterdi

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#İstanbul#Bağcılar#Kira
Bağcılarda kira ödediğini iddia ettiği yerden çıkarılınca tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 09:50

İstanbul Bağcılar'da bir kişi iş hanının ortak kullanım alanına ürünlerini koyup satılmasının engellenmesine tepki gösterdi.Kira ödediğini iddia eden kişi, ürünlerini caddeye çıkarıp ateşe verdi.

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Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir kişi aylar önce cadde üzerinde bulunan iş hanının ortak kullanım alanına ürünlerini yerleştirerek satış yapmaya başladı. İş hanı yönetimi ise kendisine bu şekilde satış yapamayacağını ve ürünlerini kaldırması gerektiğin bildirdi.

İş hanı yönetimi bu gelişmelerin ardından kişinin dükkanları yakarak tehdit ettiğini iddia etti. Yönetim bugün yine alanı boşaltması gerektiğini söyleyince, bu kişi caddeye çıkardığı ürünlerini ateşe verdi.

Yanan ürünleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürürken, şüpheli ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

KİRA ÖDEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Öte yandan şüpheli ürünlerini yaktığı sırada "KİRA veriyorum, dükkanıma giremiyorum. Zabıta müdürünü çağır" diye bağırdı. Bu sırada çevredekiler, çevreye tehditler savuran kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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#İstanbul#Bağcılar#Kira

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