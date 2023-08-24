Bağcılar'da kedi Sibirya kurduna saldırdı

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Tuna Mahallesi'nde esnafın sokakta bularak sahiplendiği 'Duman' isimli kedi, başta köpekler olmak üzere sokaktan geçen bütün hayvanlara saldırıyor. Sokaktan geçen hayvanın cinsine ve büyüklüğüne bakmadan saldıran Duman, çevredekileri şaşkına çevirdi. O saldırılardan biri 22 Ağustos Salı akşam saatlerinde Duman'ın mesken tuttuğu mağazanın önünde yaşandı. Sahiplerinin gezdirdiği tasmalı köpeğin üzerine atlayan Duman, güçlükle engellendi. Sibirya kurdu cinsi köpeği korumak için o anda 5 kişi seferber oldu. Duman, güçlükle durdurulurken, köpeğin sahipleri zor anlar yaşadı. Aynı şekilde mağazanın önünde sahipleriyle ilerleyen başka bir köpek de Duman'ın hedefi oldu. Sahibi, köpeğini kucağına alarak kurtarmaya çalıştı. İki olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

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"SİBİRYA KURDUNA SALDIRDI"

Esnaf Selahattin Aysu, "Birkaç defa daha saldırmıştı hayvanlara. Aynı gün içerisinde ikinci kez tekrarladı. Akşam Sibirya kurduna saldırdığı esnada, yaklaşık 4-5 kişi ayırmaya çalıştık. O esnada elimi de tırmaladı" dedi.

"BURAYI MESKEN BELLEDİ"

Kedinin mesken tuttuğu mağazanın çalışanı Rümeysa Orhan, "Genelde kedilere ve köpeklere saldırdığı için pek şaşırmadık. Arada müdahale ediyoruz. Duman birkaç aydır burada, arada gidip geliyordu. Burayı mesken belledi, bizde hayvanları beslediğimiz için onu da besledik. Sonradan bizim burada beslediğimiz diğer kedilere, yoldan geçen köpeklere saldırmaya başladı. Biz de hayvan sever olduğumuz ve karşıdaki hayvanın da zarar görmesini istemediğimiz için ya tutuyoruz ya da dükkânda durmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"4 AYAKLILARIN HEPSİNE GİDER YAPIYOR"

Başka bir esnaf Hüseyin Orhan, "Biz burada tüm hayvanları besliyoruz. Bu kedide çıktı geldi. 1-2 gün buna mama verdik, burayı sahiplendi. Şu anda alayına gider yapıyor. Bizde mamaları açık alana bırakıyoruz, buraya hiçbir hayvanı yaklaştırmıyor. 2 ayaklı hariç, 4 ayaklıların hepsine gider yapıyor" diye konuştu.