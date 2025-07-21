×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da yol verme kavgası! Küfrettiği sürücü sopayla yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#Kavga#Sopa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 17:36

Bağcılar’da iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada hafif ticari aracın sürücüsüne küfrederek saldıran diğer sürücü başına aldığı sopa darbesiyle yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Bağcılar'da, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güneşli'de aracıyla seyreden 2 aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Bağcılarda yol verme kavgası Küfrettiği sürücü sopayla yaraladı

Araçlarından inen sürücülerin kavgasına çevredeki vatandaşlarca müdahale edildi.

Sürücülerden biri, hafif ticari aracına binip hareket eden kişinin peşinden koşarak aracına saldırdı.

Aracından inen sürücü ise elindeki sopayla bu kişiyi darbedip yaraladı.

Kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bağcılar#Kavga#Sopa

BAKMADAN GEÇME!