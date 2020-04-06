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DHA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 18:25,Son Güncelleme:/

Bağcılar'da karantinaya alınan ikinci bina

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Bağcılar'da karantinaya alınan ikinci bina
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Bağcılar'da koronavirüs nedeniyle 4 bina karantina altına alındı. O binalardan biri de Çınar Mahallesi'nde yer alıyor.

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI

O binalardan biri de Çınar Mahallesi'ndeki 6 katlı apartman. Bina çevresinde sivil polisler önlem alırken bu binaya da giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

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