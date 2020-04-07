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Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:32,Son Güncelleme:/

Bağcılar'da karantinadaki 4 binada son durum

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Bağcılar'da karantinadaki 4 binada son durum
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İstanbul Bağcılar'da 4 bina Corona Virüs sebebiyle dün karantina altına alındı. Binalara giriş ve çıkış yasak olması sebebiyle bina önünde polis ekipleri nöbet tutuyor. Vatandaşların ihtiyaçları ise belediye ekipleri tarafından karşılanıyor. Apartmanlardan birinin önüne öğle saatlerinde bir ambulans geldi. Apartmanda yaşayan ve şikayetleri olduğunu belirten iki kişi ambulansa taşındı.

Bağcılar Merkez Mahallesi, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan 4 apartmanda yaşayan vatandaşların Corona Virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından buradaki 4 bina karantina altına alındı. Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman girişine ise emniyet şeridi çekildi. Binaya giriş çıkışlara izin verilmediği için polis ekipleri karantina altına alınan apartmanların önünde nöbet tutuyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE AMBULANS GELDİ

Merkez Mahallesi'nde bulunan apartmana ise öğle saatlerinde ambulans geldi. Apartmanda yaşayan ve şikayetleri olduğunu belirten iki kişi ambulansa taşındı. Öte yandan bu apartmanlarda oturan vatandaşlar için Bağcılar Belediyesi tarafından erzak ve dezenfektan ürünleri bulunan koliler görevliler tarafından vatandaşlara teslim edildi.

Bağcılar'da karantina altında olan 4 binada son durum
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"AİLE DOKTORU SÜREKLİ ARAYARAK KONTROL EDİYOR"

Kazım Karabekir Mahallesi'nde karantina altına alınan Şahinler Apartmanın önü ise belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Şahinler Apartmanı'nda yaşayan Süleyman Şahin, "Eşim pozitif çıktı. Bana test yapıldı henüz sonuçlanmadı. Bu apartmanda 3 dairede var. 18 Nisan'a kadar evde kalacağız. Aile doktoru sürekli arayarak kontrol ediyor" dedi.

Bağcılarda karantinadaki 4 binada son durum

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