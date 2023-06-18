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Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

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#İstanbul#Bağcılar#Minibüs
Bağcılarda kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 10:51

Bağcılar'da kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada 3 yolcu yaralandı.

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Olay, 9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü. Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.

Bağcılarda kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

 KAZA ANI KAMERADA

Olayın yaşandığı yerde yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ferhat Elbedi, “minibüs sabah buradan geçerken kapıyı açık bırakmış. Virajı dönerken 3 kadın açık kapıdan düştü. Çok sert düştüler yere. Ambulans çağırdık zaten ambulans geldi polis geldi. Minibüsü bağladılar, şoförü de götürdüler. Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar. Yüz yolcu alıyor, bir de kapıyı açık bırakıyorlar. Olay bundan ibaret. Bunlar her gün yaşanan şeyler. Sadece bir sefere mahsus değildir bu. İstanbul'da her zaman yaşanıyor bu olay. Denetim yok. Kaza olduktan sonra 2-3 gün denetim oluyor daha sonra bitiyor. " diye konuştu.

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Bağcılarda kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün virajı döndüğü sırada yolcuların aşağı düştüğü anlar yer alıyor. Çevredekilerin minibüsten düşenlerin yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.

Bağcılarda kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düştüler: 3 yaralı

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#İstanbul#Bağcılar#Minibüs

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