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Bağcılar'da kan donduran vahşet! 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdü

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#Bağcılar#İstanbul#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 10:15

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı. Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastanede tedavi altına alınırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bağcılarda kan donduran vahşet 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdü

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bağcılarda kan donduran vahşet 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdü

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Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Bağcılarda kan donduran vahşet 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdü

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#Bağcılar#İstanbul#Cinayet

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