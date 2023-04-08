Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da kamyon 6 aracı biçti

Güncelleme Tarihi:

#Kamyon#Bağcılar#Kaza
Bağcılarda kamyon 6 aracı biçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 11:23

Bağcılar'da frenleri arızalandığı öne sürülen kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi. Kamyonun 6 araca çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken kazada 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza saat 09.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Balıkçı'nın kullandığı 34 BOE 03 plakalı kamyonda fren arızası meydana geldi. Kamyon sırasıyla hafif ticari araca, otomobile ve minibüse çarptıktan sonra park halinde başka bir kamyona, minibüse ve taksiye çarparak durabildi. Kazada kamyonun ilk çarptığı 34 CKK 510 plakalı hafif ticari aracın şoförü Mehmet Yılmaz yaralandı. 

Bağcılarda kamyon 6 aracı biçti

YOL TAMAMEN KAPANDI

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleriyle itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Yılmaz itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Toplam 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle Halkalı Caddesi trafiği Basın Ekspres istikametine tamamen kapandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı. Bir buçuk saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Haberin Devamı

Bağcılarda kamyon 6 aracı biçti

Kaza ANI KAMERADA

Görgü tanıklarından Kemal Can, "Araçların gürültüsü oldu biz de tezgahtaydık hemen fırladık. Seyir halindeki kamyonun freni mi patladı ne oldu bilmiyorum" diye konuştu. Kaza anı caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonun yavaş akan trafikte önce seyir halindeki araçlara daha sonra da park halindeki araçlara çarptığı görülüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamyon#Bağcılar#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Efsanenin doğuşu beyaz perdede Her şey 1984te peçeteye çizilen bir desenle başladı... Michael dünyayı değiştirdi

Efsanenin doğuşu beyaz perdede! Her şey 1984'te peçeteye çizilen bir desenle başladı... 'Michael dünyayı değiştirdi'

#Air
Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi Ölümünün 50nci yıldönümünde Hangisi gerçek Picasso tartışmaları gündemde

Kadın düşmanı mı yoksa yaratıcılığın efendisi mi? Ölümünün 50'nci yıldönümünde 'Hangisi gerçek Picasso?' tartışmaları gündemde

#Pablo Picasso
EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı

EZBER BOZAN BİR ARAŞTIRMA | Probiyotik takviyeleri yararlı mı zararlı mı?

#Sağlık