Bağcılar'da kafede korkunç cinayet! Sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşını öldürdü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 13:27

İstanbul Bağcılar'da 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay, kardeşi R.F.S.'nin (16) kafede sipariş nedeniyle tartıştığı iş arkadaşı Havin Taşçı'yı (20) 2 yerinden bıçaklayarak öldürdü. R.F S. serbest bırakılırken Şeymanur Sanbay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gelerek sipariş verdi. Şeymanur Sanbay (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen Havin ile Sanbay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay evine gitti.

Ardından evden bıçak alan Sanbay, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü. Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Taşçı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralanan Havin Taşçı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen Havin Taşçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 SUSTALI BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

