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Bağcılar'da kadına şiddet! Engel olmak isteyenlere dehşeti yaşattı

#Istanbul#Bağcılar#Kadına Şiddet

Bağcılar'da sevgilisine sokak ortasında şiddet uygulayan kişiye esnaf müdahale etmeye çalıştı. Kadını bırakıp esnafla kavga eden saldırgan daha sonra yanına aldığı silahla tekrar olay yerine giderek rastgele ateş etti. Bir esnaf ayağından yaralandı, kaçan saldırgan yakalanıp tutuklandı. Şiddet gören kadın da kavgayı ayırmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

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Olay geçtiğimiz çarşamba günü Bağcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili oldukları öğrenilen kadın ile Murat Çakar arasında kavga çıktı. Erkeğin kadına şiddet uyguladığını gören çevredekiler engel olmaya çalıştı. Bu defa kadını bırakan saldırgan kendisine engel olmaya çalışanların üzerine yürüdü. Çıkan arbedeye başka esnaf da katılınca kavga büyüdü. 

SİLAHLA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Dakikalarca süren kavganın ardından taraflar ayrıldı. Bir süre sonra tekrar olay yerine giden Murat Çakar, yanında getirdiği silahla çevredekilere 7-8 el ateş etti.

Bağcılarda kadına şiddet Engel olmak isteyenlere dehşeti yaşattı

Çıkan mermilerden biri market çalışanını bacağından yaraladı. Bu sırada marketin önünde duran bir kişi de elindeki patatesleri kaçan saldırganın arkasından fırlattı.

TUTUKLANDI

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İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri saldırganı Güngören'de olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Saldırganın ilk ifadesinde kız arkadaşıyla şakalaştığını söylediği öğrenildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Murat Çakar tutuklandı.

Bağcılarda kadına şiddet Engel olmak isteyenlere dehşeti yaşattı

KADIN, ŞİDDETE ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kız arkadaşı ise Murat Çakar'dan değil de şiddete engel olmaya çalışanlardan şikayetçi oldu.

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#Istanbul#Bağcılar#Kadına Şiddet

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