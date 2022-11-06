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Bağcılar'da kaçak muayenehaneye baskın! Emekli doktor gözaltında

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#İstanbul#Bağcılar#Kaçak Muayenehane
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 16:06

İstanbul Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken, adreste kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.

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Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan incelemede, odaların büro ve muayenehane olarak tasarlandığı tespit edildi.

Muayenehane odasında kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirilirken, adreste emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli şüpheli de yakalandı.

Çalışmaların devamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren adres zabıta ekiplerince mühürlendi. Hakkında 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Bağcılar#Kaçak Muayenehane

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