Bağcılar'da iş yerine önce tehdit sonra saldırı! Çalışanlar şaka olduğunu zannetti

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Olay, Bağcılar Meydan Çarşı Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Mağazaya 3 Ekim Perşembe günü gelen bir çocuk, buradaki çalışanlara ‘Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor, cevap verin’ yazılı not bıraktı. Çalışanlar bu notu, iş yeri sahibi Muhammet Özdemir’e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı. Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi. Mesajda tehdit yazıları ve ‘Casperler’ notu iletildi. İş yeri sahibi mesajla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

MAĞAZAYA ATEŞ ETTİ, CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Dün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla iş yerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti. Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı. Haber verilmesiyle iş yerine gelen Muhammet Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulunduktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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İŞ YERİNDE YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Mağazaya gelen bir çocuğun çalışanlara not verip ayrılması ve yüzü maskeli bir kişinin iş yerinin önüne gelerek, hem silahlı saldırı düzenlemesi ve bu saldırıyı cep telefonuyla kaydetmesi saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

'ÇALIŞANLAR ŞAKA ZANNETMİŞ'

İş yeri sahibi Muhammet Özdemir, "2019 yılından beri Bağcılar’da mağaza sektöründe hizmet vermekteyiz. Daha önce başımıza gelmeyen bir olayla karşı karşıya kaldık. Cenaze nedeniyle il dışındayken mağazama bir kağıt bırakılmış.





Çalışanlarım bana bilgi vermemişler. Çalışanlar şaka olduğunu zannetmişler. Bir gün sonra mağazanın Whatsapp numarasına şahsım adına onları aramam gerektiği mesaj atılıyor. Casperler adlı çetenin bana ulaşmak istediğini öğrendim. Bunun üzerine hemen İstanbul’a gelip karakola şikayetçi oldum. Polislere durumu en ince ayrıntısına kadar izah ettim.

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Can güvenliğimin olmadığını ve malıma zarar verilebileceğini ilettim. Bu çete 10’uncu ayın 9’unda dükkanımı taramış. İş yerimin kurşunlandığını site yönetiminden öğrendim. İş yerime geldiğimde mağazamın tarandığını gördüm. Tekrar karakola gittim.

Herhangi bir can güvenliğim yok, devletimizden destek istiyorum. Yetkililerin bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Çarşıdaki esnaflar da bu durumdan muzdarip. Bu bölgede bu olaylar yaşanıyor. Bugün benim başıma geldi. Yarın başka esnafların da başına gelebilecek bir durum. Yalnız bırakılmak istemiyorum’’ diye konuştu.