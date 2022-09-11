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Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetlisi olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı

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#İstanbul#Bağcılar#Kavga
Bağcılar’da hareketli dakikalar: Husumetlisi olduğu ailenin apartmanına tüfekle ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 04:24

Bağcılar’da husumetli iki aileden biri, diğer ailenin bulunduğu sokakta bulunduğu apartmana ve çevreye ateş ederek dehşet saçtı. Açılan ateşte şans eseri yaralanan olmadı. Saldırganlar gözaltına alındı.

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Olay, bugün gece saatlerinde Bağcılar Çınar Mahallesi 820. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre daha önce husumetlerinin olduğu öğrenilen iki aileden biri öteki ailenin yaşamış olduğu sokağa otomobilleri ile gelerek ağır makineli tüfeklerle ateş açtı. Yapılan saldırının ardından apartmanda yaşayan diğer aile üyeleri ise silahları ile aşağı inip saldırganları kovaladı. Yaşanan olayda yaralanan ve can kaybı olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine birçok polis ekibi ve Olay Yeri İnceleme Ekibi geldi. Çevik Kuvvet Polisleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise çatışmanın yaşadığı sokakta inceleme başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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#İstanbul#Bağcılar#Kavga

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