Bağcılar'da haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular

60 yaşındaki Mustafa Yağcı, Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi 2539. Sokak'taki evde arkadaşlarıyla birlikte kalıyordu. 4 gündür kendisinden haber alamayan ev arkadaşları, Yağcı'nın kaldığı odaya girmek istedi. Oda kapısının kilitli olması üzerine arkadaşları Yağcı'yı telefonla aradı. Telefonun odada çalması üzerine durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak Yağcı'nın yatağında hareketsiz bir şekilde uzandığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mustafa Yağcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Yağcı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yağcı'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

"KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU"

Mustafa Yağcı'nın ev arkadaşı Deniz Güler, " 2, 3 gündür görülmüyordu. Sabah kalktım. Çok kötü kokular geliyor. Kapıyı çaldık. Telefonu da çalıyordu. Onu da duyuyorduk. Sonra içeride olduğunu anladık. Kapı aralığından kolu ve bacağı görünüyordu. Koku da gelince şüphelendik. Önce emniyetteki arkadaşlar geldi. Daha sonra itfaiye geldi kapıyı açtı." dedi.

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