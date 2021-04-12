MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağcılar'da haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular
GeriGündem Bağcılar'da haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BAĞCILAR'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Mustafa Yağcı, evinde ölü olarak bulundu. Yağcı'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Bağcılarda haber alamadıkları ev arkadaşlarını odasında ölü olarak buldular
60 yaşındaki Mustafa Yağcı, Bağcılar, Mahmutbey Mahallesi 2539. Sokak'taki evde arkadaşlarıyla birlikte kalıyordu. 4 gündür kendisinden haber alamayan ev arkadaşları, Yağcı'nın kaldığı odaya girmek istedi. Oda kapısının kilitli olması üzerine arkadaşları Yağcı'yı telefonla aradı. Telefonun odada çalması üzerine durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak Yağcı'nın yatağında hareketsiz bir şekilde uzandığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mustafa Yağcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri evin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından Yağcı'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yağcı'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.

"KÖTÜ KOKULAR GELİYORDU"

Mustafa Yağcı'nın ev arkadaşı Deniz Güler, " 2, 3 gündür görülmüyordu. Sabah kalktım. Çok kötü kokular geliyor. Kapıyı çaldık. Telefonu da çalıyordu. Onu da duyuyorduk. Sonra içeride olduğunu anladık. Kapı aralığından kolu ve bacağı görünüyordu. Koku da gelince şüphelendik. Önce emniyetteki arkadaşlar geldi. Daha sonra itfaiye geldi kapıyı açtı." dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi