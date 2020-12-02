Bağcılar’da Göztepe Mahallesi riskli alan ilan edildi

Kentsel dönüşümün devam ettiği Bağcılar’la ilgili Resmi Gazete’de bir karar daha yayımlandı. 2 Aralık tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan karar ile Göztepe Mahallesi’nde yaklaşık 22 hektarlık (218.373 metrekare) alan riskli bölge ilan edildi. 3249 sayılı kararda “İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’inci ve ek 1 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir” denildi. Kararın devamında riskli alan ilan edilen bölgenin harita, krokileri, sınırları ve koordinatlarına da yer verildi.

“MODERN BİR YER HALİNE GETİRECEĞİZ”

Riskli alandaki dönüşümü burada ikamet eden vatandaşla birlikte yapacaklarını belirten Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Evren Erteğin, “Göztepe Yanyol dediğimiz bölgede 22 hektarlık (218.373 metrekare) yer riskli alan ilan edildi. 6 bin 153 vatandaşımızın yaşadığı bu bölgede 460 yapı, 2 bin 150 daire ve işyeri bulunuyor. Tahliyeleri ve yenileme çalışmalarını burada oturanlarla birlikte yapacağız. Bölgeyi konut, ticaret, turizm bakımından yaşanılır ve modern bir yer haline getirmeyi planlıyoruz. Öncelikle alanı 20 etaba böldük. Anlaşma oldukça etapları boşaltacağız” dedi.

10 bölgenin riskli alan edildiği ilçede bu yıl içinde 20 Nisan 2020 tarihinde Yeni Mahalle’de 11 bin 402 metrekare büyüklüğündeki alan ile 1 Haziran 2020 tarihinde Fatih Mahallesi’nde 21 bin 398 metrekarelik saha riskli alan edilmişti.