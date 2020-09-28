Bağcılar’da freni tutmayan kamyonetin altında kalan sürücü öldü

Olay, saat 16.30 sıralarında Bağcılar İstoç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal yüklemek için tıra yanaştırılan kamyonet, sürücüsü araçtan indiği esnada kaymaya başladı. O esnada koşarak araca binmeye çalışan sürücü, hareket halindeki kamyonetin altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede kamyonet sürücüsü Refik Kotuk’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Refik Kotuk’un cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Devrilen kamyonet ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.