Bağcılar'da fırına silahlı saldırı kamerada

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile Namık Kemal Caddesi üzerine gelen kimliği belirlenemeyen 3 kişi, bir fırına silahla ateş açtı. Saldırıda Cihan Uğurlu ve B.T. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Cihan Uğurlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Caddeyi araç geçişine kapatan ekipler, olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit etti. Saldırı sırasında fırına çok sayıda mermi isabet ederken, 2 araç ile çevredeki başka bir iş yerine de isabet olduğu görüldü. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)