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Bağcılar'da feci kaza! Kaldırımda yürüyen Melek Nur Anıl'a çarptı ve kaçtı

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#İstanbul#Bağcılar#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 13:28

28 yaşındaki Melek Nur Anıl, iş çıkışı evine giderken motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Taksiye çarpmamak için manvera yapan motosikletli sürücü kaldırımdaki genç kadını ezdi.

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Olay Bağcılar'da Maslak Caddesi'nde dün akşam saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Milliyet'ten Sercan Dinç'in haberine göre taksiye çarpmamak için kaldırımdaki yayayı ezen ve ayağından yaralayan motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaralı halde acı çeken Anıl'a ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşireler yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat geçirdi. Anıl'ın lemur kemiğinin parçalandığı tespit edildi.

"İNDİ, BANA BAKTI VE KAÇTI"

Ameliyatın ardından yaşadığı şoku anlatan Melek Nur Anıl, "Bağcılar'da direklerin orada, balıkçıların yanında meydana giden dolmuşları beklerken yukarıdan motosiklet taksiyi sollamaya çalıştı.

Taksiyle sürtüşünce ona çarpmamak için köşede bekliyordum ben, bana çarptı. İndi ve bana baktı. Biraz bağırdı sonra da motosiklete binip direkt gitti. Çok hızlı geliyordu. O telaşla sanırım gaza da bastı. Çünkü kötü bir hızla geldi bana doğru. İndi, bana baktı ve kaçtı." ifadelerini kullandı.

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Bağcılarda feci kaza Kaldırımda yürüyen Melek Nur Anıla çarptı ve kaçtı

Olay sonrası kaçan motosiklet sürücüsü her yerde aranırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İstanbul#Bağcılar#Trafik

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