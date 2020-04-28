İstanbul'da skandal! Sosyal medya üzerinden toplanmışlar...

Bağcılar Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesindeki bir site içerisindeki dairede parti yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün gece saatlerinde eve yapılan operasyonda Hüsna E. (26), Merve B. (25), Ender A. (31), Önder A. (31), Yusuf G. (36), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25) isimli kişilerin evde oldukları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlendi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde evdeki kişilerin sosyal medya üzerinden organize olarak toplandıklarını ve canlı yayın yaptıklarını tespit etti. Evde bulunan 10 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Öte yandan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam eden 10 kişi "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundanda bugün adliyeye sevk edilecek.