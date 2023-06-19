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Bağcılar'da dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı

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#İstanbul#Bağcılar#Hırsızlık
Bağcılarda dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 10:28

Bağcılar'da tütün ürünleri satan iş yerinin deposuna gelen hırsızlar, yanlarında getirdikleri dubalarla yolu trafiğe kapatıp 10 dakika içinde 2 milyon lira değerinde ürün çaldı. Hırsızların dubalarla yolu kapattığı ve ürünleri çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay, 14 Haziran Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tütün ürünleri satan iş yerine 13 Haziran Salı günü öğleden sonra 2 milyon lira değerinde ürün getirildi. Ürünler depoya yerleştirildi. Salı gününü çarşambaya başlayan gece iş yerine gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri dubalarla iş yerinin deposunun bulunduğu sokağa çıkan yolları kapattı.

Bağcılarda dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı

Yolu 4 dubayla trafiğe kapatan hırsızlar, depo kapısının önce camını sonra da kilidini kırarak içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika içinde 2 milyon değerindeki tütün ürünlerini araca yükleyen hırsızlar, dubaları da olay yerinde bırakarak kaçtı. Hırsızların yolu dubalarla kapattığı ve depodan tütün ürünlerini çaldığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Bağcılarda dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı

"12 SAAT GEÇMEDEN ÜRÜNLER ÇALINIYOR"

İş yerini işleten Reyhan Demir, "Salı günü öğleden sonra ürün geldi. 12 saat geçmeden ürünler gece depodan çalınıyor. Gece 04.30 sıralarında geliyorlar dubalarla üst sokağı ve dükkanın ana cadde girişini kapatıp trafiği başka yöne veriyorlar, sokağa kimse girmesin diye. Kamerada 4 kişi görünüyor. Ortalama 2 milyon lira zarar var. Komşu sabah buraya uğramış görmüş bizi uyandırdı. Biz buraya geldik. Ortalığa saçılmış ürünler de vardı. Arabayı sıkıştırarak doldurmuşlar. Polise haber verdik ama biz de arıyoruz" diye konuştu.

Bağcılarda dubalarla yol kapatan hırsızlar 2 milyonluk ürün çaldı

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlatırken, dükkan sahipleri de kendi imkanlarıyla sokak sokak gezerek hırsızların kullandığı aracı bulmaya çalışıyor.

 

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#İstanbul#Bağcılar#Hırsızlık

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