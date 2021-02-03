MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
GeriGündem Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 21:30 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
Abone Olgoogle-news

Bağcılar'da devrilen tırın şoförü ve yanındaki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Mahmutbey Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mustafa Kurt yönetimindeki 27 HG 099 tekstil makineleri yüklü tır, yan yattı.

Bariyerlerin üzerine devrilen tırın şoförü Kurt ile yanındaki İbrahim Halil Caymal yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya, tırdaki yükün doğru şekilde sabitlenmemesinin neden olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TEM ve bazı bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.

Bölgeye gelen yetkililerin kaza yapan tırı kurtarma çalışmaları sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle