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Gündem
CNN TÜRK
Haber Giriş: 13.07.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Bağcılar'da dehşet! 2 kardeşi öldürüp, halıya sardı

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Bağcılar'da dehşet! 2 kardeşi öldürüp, halıya sardı

Bağcılar'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 kardeş bir tekstil atölyesi sahibi tarafından öldürüldü, cesetler halıya sarılı bir şekilde atölyede bulundu. Katil zanlısı olay yerinden aracıyla kaçarken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet Bağcılar 15 Temmuz mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iflas eden bir tekstil atölyesi sahibi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman S’yi atölyeye çağırdı ve orada öldürdü. Daha sonra ağabeyi Mehmet S’yi de atölyeye çağıran şüpheli, onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı.

Bağcılarda dehşet 2 kardeşi öldürüp, halıya sardı

O esnada olay yerinden geçen Hakan Ç. de katil zanlısının hedefi oldu. Kanlar içinde kalan Hakan Ç. pencereye çıkıp yardım isteyince şüpheli araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi ilk incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bağcılarda dehşet 2 kardeşi öldürüp, halıya sardı

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