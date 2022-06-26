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Bağcılar’da dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti

#Bağcılar#İlaçlama#Zehirlenme
Bağcılar’da dairede yapılan ilaçlama 16 kişiyi hastanelik etti

Bağcılar'da 6 katlı binanın beşinci katında yapılan ilaçlama nedeniyle 16 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

 

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Olay, Yenigün Mahallesi 589’uncu Sokak’ta bulunan 6 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, beşinci katta oturan daire sakinleri, evde ilaçlama yaptırdı. Bir süre sonra yapılan ilaçlama nedeniyle binada oturanlarda zehirlenme belirtileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. 

2'Sİ ÇOCUK 16 KİŞİ HASTANELİK OLDU 

Olay yerinde yapılan çalışmalarda, ilaçlardan etkilendikleri belirlenen 2'si çocuk 16 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri binada incelemelerde bulundu.

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#Bağcılar#İlaçlama#Zehirlenme

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