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Olay, dÃ¼n BaÄŸcÄ±lar Yenimahalle Mahallesiâ€™nde meydana geldi. 11 yaÅŸÄ±ndaki M.Y.â€™yi sabah annesi okula bÄ±raktÄ±. M.Y., okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± eve geÃ§ kalÄ±nca ailesi kÄ±zlarÄ±nÄ± aramaya baÅŸladÄ±. GidebileceÄŸi yerler kontrol edilen M.Y.â€™den iz bulamayan aile polise giderek ÅŸikayetÃ§i oldu. Bunun Ã¼zerine ekipler kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ä°Åž YERÄ°NE VE EVÄ°NE BASKIN

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda M.Y.â€™nin okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± beyaz bir minibÃ¼se bindiÄŸi, minibÃ¼sÃ¼n ise aileye su satan M. Åž.â€™ye ait olduÄŸu belirlendi. Polis, M. Åž.'nin ev ve iÅŸ yeri adreslerine eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. Ä°ÅŸ yerine polisin geldiÄŸini gÃ¶ren M. Åž. kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Ancak polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±.

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VATANDAÅžLAR LÄ°NÃ‡ ETMEK Ä°STEDÄ°

M.Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken ekipler iÅŸ yerinde yaptÄ±klarÄ± aramada Ã¶nÃ¼nde damacana dizili olan 3 ayrÄ± bÃ¶lme olduÄŸunu fark etti. BÃ¶lmelerin birinden Ã§ocuk sesi geldiÄŸini duyan polis, kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±nca M.Y.â€™yi buldu. Polisin geldiÄŸini gÃ¶ren ve mahallelerinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zÄ±n kayÄ±p olduÄŸunu bilen Ã§evredekiler, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n iÅŸyerinde bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenince M. Åž.'yi linÃ§ etmek istedi.

SES YALITIMLI BÃ–LME

O sÄ±rada polis iÅŸyerinin kepenklerini kapatarak ÅŸÃ¼pheliyi linÃ§ edilmekten kurtardÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lmenin ses yalÄ±tÄ±mlÄ± olduÄŸu ve ÅŸÃ¼phelinin M.Y.â€™yi korkutmak iÃ§in duvarlara astÄ±ÄŸÄ± A4 kaÄŸÄ±tlarÄ±na sessiz olmasÄ± gerektiÄŸi yoksa kendisini Ã¶ldÃ¼receÄŸini yazdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ã–te yandan ÅŸÃ¼phelinin 2009 yÄ±lÄ±nda da baÅŸka bir Ã§ocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel istismar suÃ§una karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

OlayÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼pheliyi tanÄ±yan mahalle sakinlerinden Fuat EkmekÃ§i, â€œ8-10 senedir burada esnaflÄ±k yapan birisi bÃ¶yle olaylarÄ±na vakÄ±f olduÄŸumuz birisi deÄŸil. Ama o dÃ¼kkana Ã§ocuklar girer Ã§Ä±kar da su iÃ§mek iÃ§in. BÃ¶yle bir ÅŸey yapabileceÄŸini ihtimal vermiyorduk" dedi.

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Olaydan Ã¶nce ve sonra ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶ren Hasan YaylaoÄŸlu ise "GeldiÄŸinde saat 14.00 civarÄ±ydÄ±. TÄ±raÅŸ olmuÅŸsun falan dedim. Ã‡ay Ä±smarlayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim kendisi bana 'HakkÄ±nÄ± helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle gÃ¶rÃ¼yor. Bizim arkadaÅŸa Ã§ocuÄŸunun iÃ§eride olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸ. Uygunsuz bir halde gÃ¶rÃ¼yorlar tabii. Polisler eÅŸliÄŸinde aldÄ±lar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. ArabasÄ±nÄ± falan taÅŸladÄ±lar" ifadelerini kullandÄ±.