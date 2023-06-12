Bağcılar’da çevre için pedal çevirdiler

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Bağcılar Belediyesi binası önünde dün saat 08.00’de başlayan turda katılımcılar, İSTOÇ Oto Pazarına kadar gidip aynı noktaya geri döndü. Etkinlik bittikten sonra açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çevre Haftası’nın finalini bisiklet sürüşüyle tamamladık. Bisiklet kullanmanın karbon salınımı açısından çevre için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Özellikle çocukların bu haftayı yoğun bir şekilde teneffüs etmesini arzu ettik öyle etkinlikle düzenledik” diye konuştu.