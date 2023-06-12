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Bağcılar’da çevre için pedal çevirdiler

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#Bağcılar Belediyesi#24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri#İSTOÇ
Bağcılar’da çevre için pedal çevirdiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Bağcılar Belediyesi, 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek ve çevre bilinci oluşturmak için bisiklet turu düzenledi.

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Bağcılar Belediyesi binası önünde dün saat 08.00’de başlayan turda katılımcılar, İSTOÇ Oto Pazarına kadar gidip aynı noktaya geri döndü. Etkinlik bittikten sonra açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Çevre Haftası’nın finalini bisiklet sürüşüyle tamamladık. Bisiklet kullanmanın karbon salınımı açısından çevre için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik. Özellikle çocukların bu haftayı yoğun bir şekilde teneffüs etmesini arzu ettik öyle etkinlikle düzenledik” diye konuştu. 

Bağcılar’da çevre için pedal çevirdiler

 

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#Bağcılar Belediyesi#24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri#İSTOÇ

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