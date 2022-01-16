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YangÄ±n, 5 katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z bilinmeyen bir nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n bir anda bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve tÃ¼m Ã§atÄ±yÄ± alevler sardÄ±. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda patlamalar meydana geldi. YangÄ±nÄ± gÃ¶ren ve sesleri duyan bina sakinleri sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

Haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken itfaiye erleri yangÄ±na mÃ¼dahale etmeye baÅŸladÄ±. YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede ekipler tarafÄ±ndan kontrol altÄ±nda alÄ±ndÄ±. YangÄ±nda yaralanan olmazken, patlama anÄ± kameraya yansÄ±dÄ±.

"GÃœM DÄ°YE BÄ°R SES DUYDUM"

Mahalle sakini Serdar Ã–zer, "Ben yan tarafta oturuyorum. Balkona Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda gÃ¼m diye bir ses geldi. Bende panikle Ã¼stÃ¼mÃ¼ giyip aÅŸaÄŸÄ± indim. Ä°tfaiye hemen geldi, yetiÅŸti" dedi.

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"BOMBA PATLAR GÄ°BÄ° BÄ°R SES Ã‡IKTI"

BaÅŸka bir mahalle sakini Selahattin Turan, "Evdeydim ben sesi duydum. Bomba patlar gibi ses Ã§Ä±ktÄ±. Neden kaynaklÄ± olduÄŸunu bilmiyorum" ifadesini kullandÄ±.

"UYUYORDUM SES DUYDUM DIÅžARI Ã‡IKTIM"

Tolunay Sevkan ise," Yan binada uyuyordum. Bomba atarlar ya Ã¶yle bir ses duydum. Ä°tfaiye ekipleri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k sonra geldiler" dedi.