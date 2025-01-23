Bağcılar'da cami imamını okla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Haberin Devamı

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu, müşteki imam Dursun Kuru ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gündoğdu savunmasında, olay günü öğle namazını kılmak için camiye gittiğini, camide kısa giyinmiş bir erkeği kadınlar bölümü girişinde otururken gördüğünü anlattı.

Bu kişiyi camide oturamayacağı konusunda uyardığını ancak Türkçe bilmediği için durumu imama bildirdiğini belirten Gündoğdu, imamın işine karışmaması gerektiğini söylemesi üzerine tekrar yüksek sesle durumu imama anlattığını söyledi.

NASIL SALDIRDIĞINI ANLATTI

Sanık Gündoğdu, "Tartışma çıktı. Beni kalabalık bir grup camiden çıkardı. Ben tekrar abdesthaneye gittim. Geri gelirken baktım, kalabalık yine oradaydı. Sonra evime gittim, namazımı kıldım. Ardından okumu ve yayımı alarak eve çıktım. İmamla iki kişi üzerime doğru geliyorlardı. İmam bana alay eder gibi güldü. Onu hedef alarak, okumu attım. Ok, imamın sağ omzuna isabet etti. Yanındaki insanlar üzerime doğru geldiği için ikinci oku atamadım.

Haberin Devamı

İmamın ölmesini istemedim. Ölmesini istesem oku göğsüne atardım. Oku çok germedim. Yani ok kafatasına gelse kafatasını delmezdi. Yaralama amaçlı böyle bir şey yaptım. Ben profesyonel okçuyum." dedi.

"ELİNDE OK VE YAYLA GÖRDÜM, ŞAKA YAPIYOR SANDIM"

Müşteki imam Dursun Kuru ise olay günü cemaatlerin olduğu yerde sanığın kendisine camiye şortla gelen kişiyi göstererek "O kişiyi derhal camiden kov" dediğini aktardı.

Sanığa ezan okunduğunu söyleyip, namazdan sonra şortla gelen kişiyle konuşacağını söylediğini anlatan Kuru, "İçeriye geçeceğim sırada sanık tekrar üzerime gelerek elini kaldırdı. 'Kesinlikle olmaz, bunu buradan atacaksın.' dedi. Ben de 'Niye bağırıyorsun? Cemaatin rahatsız ediyorsun.' dedim. O esnada cemaatten iki üç kişi, sanığı dışarıya çıkardı. Namaz bittikten sonra yaz görevimin olduğu yere gitmek için eşyalarımı aldım, ana caddeye çıktım. Kaldırımda üç kişi yürürken sanığı karşımızda, elinde ok ve yayla gördüm. Çok önemsemedim, şaka yapıyor sandım, yürümeye devam ettim. O esnada 'Sen şimdi görürsün' diye bağırarak oku attı. Ok sağ omzuma saplandı." diye konuştu.

Haberin Devamı

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Murat Toy, sanığın yeğeni olduğunu, psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu ve farklı şeyler anlattığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasına ve eksik hususların tamamlanmasına karar verdi.

Heyet, mahkemeyi nisan ayına erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerde "Blazey Easton" yazılı ok, puşi ve "Apez Gira" yazılı yay bulunduğu belirtiliyor.

İddianamede, kamera görüntüsü inceleme tutanaklarına göre, tutuklu sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun 24 Temmuz günü kafasında sarık, üzerinde siyah tişört, altında gri renkli geniş bir pantolon ve ayağında sandaletle cadde üzerinde bulunan Necattin Camisi yönüne doğru gittiği aktarılıyor.

Haberin Devamı

Saldırganın camiye gittikten 10 dakika sonra evinin bulunduğu Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ne geldiği belirtilen iddianamede, bir süre sonra sanığın elinde yay ve okla tekrar camiye gittiği, imam Dursun Kuru'nun hedefine girmesini beklediği kaydediliyor.

İddianamede, imam Kuru'nun hedefe girmesiyle birlikte Gündoğdu'nun iki kişi arasından oku fırlatarak imamı vurduğu, ikinci oku atmak istediğinde ise çevredekiler tarafından durdurulduğu anlatılıyor.

Sanık Muhammed Fatih Gündoğdu'nun iddianamede, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.