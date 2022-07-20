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Bağcılar'da bulunan cansız bedenin kayıp Pınar Damar'a ait olduğu ortaya çıktı

#Bağcılar#Kayıp#Pınar Damar
Bağcılarda bulunan cansız bedenin kayıp Pınar Damara ait olduğu ortaya çıktı

Bağcılar'da ağaçlık alanda bulunan cesedin kayıp olarak aranan Pınar Damar'a (32) ait olduğu ortaya çıktı.

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Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu fark edenler polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılarda bulunan cansız bedenin kayıp Pınar Damara ait olduğu ortaya çıktı

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bağcılarda bulunan cansız bedenin kayıp Pınar Damara ait olduğu ortaya çıktı

Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi.

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Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Bağcılarda bulunan cansız bedenin kayıp Pınar Damara ait olduğu ortaya çıktı

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#Bağcılar#Kayıp#Pınar Damar

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