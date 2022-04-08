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Bağcılar’da binanın çatısı alevlere teslim oldu

#İstanbul#Bağcılar#Yangın
Bağcılar’da binanın çatısı alevlere teslim oldu

Bağcılar’da bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bir saatte söndürüldü. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1897 Sokak’ta bulunan dört katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıktı. Yanan çatı bir anda alev topuna döndü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Binada hasara neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesini sürdürüyor.

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#İstanbul#Bağcılar#Yangın

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