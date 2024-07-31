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Bağcılar'da bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti

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#Bağcılar#İstanbul#Polis
Bağcılarda bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 12:24

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yunus polisi Harun Kaya hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı 34 KGD 282 plakalı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan İbrahim Emre Bodur idaresindeki 01 ALG 360 plakalı motosiklete temas etti.

Polis memuru Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarparken, diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenilen Harun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bağcılarda bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti

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Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağcılarda bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti

Polis memuru Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağcılarda bariyere çarpan motosikletteki polis memuru Harun Kaya hayatını kaybetti

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

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#Bağcılar#İstanbul#Polis

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