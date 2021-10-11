Bağcılar'da ATM ekranlarını kıran şüpheli yakalandı

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Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namıkkemal Caddesi'nde 5 Ekim saat 03.50 sıralarında bir kişi eline aldığı taşı ATM'lere fırlatarak zarar verdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği E.B. isimli şüpheliyi Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yakaladı. E.B., ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti. "Uyuşturucu madde ticareti" ve benzeri suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunan E.B. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Yakalanan şüphelinin yerden aldığı taşla ATM ekranlarını kırdığı ve kullanılamaz hale getirdiği anlar ATM'nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.