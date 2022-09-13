Bağcılar'da asker konvoyundaki çakarlı araca ceza

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Fevzi Çakmak Caddesi'nde 10 Eylül Cumartesi günü asker eğlencesine katılan Çağrı A. isimli sürücü, 'çakar' olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı otomobiliyle yolda camdan sarkarak tehlikeli hareketler yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen Trafik Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri, 34 CGN 896 plakalı otomobilin sürücüsü Çağrı A.'yı gözaltına aldı.

TOPLAM 4 BİN 38 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Polis merkezine götüren Çağrı A. hakkında aracına ışıklı ve sesli uyarı sistemi taktığı için bin 823 TL, makas atmaktan bin 823 TL, saygısızca araç kullanmaktan 196 lira, trafik güvenliği ve düzenine aykırılıktan 196 lira olmak üzere, toplamda 4 bin 38 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsüyle ilgili 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.