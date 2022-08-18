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Bağcılar'da asker eğlencesinde ilginç görüntü: Bastonuyla dans etti

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#Asker#Eğlence#Dede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 14:06

İstanbul Bağcılar'da asker eğlencesine elindeki bastonla katılarak dans eden kişinin videoları ilgi odağı oldu.

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Bağcılar'ın farklı mahallelerinde dün gece asker eğlenceleri düzenlendi. Fatih Mahallesi'ndeki eğlencede de gençler müzik eşliğinde dans ettikleri sırada askere gidecek gencin dedesi olduğu belirtilen bastonlu kişi elinde poşetle caddeye geldi.

Elindeki poşeti bir kenara koyan gencin dedesi, bastonuyla birlikte müziğe eşlik ederek gençlerle dakikalarca karşılıklı dans etti. O anları da sokakta bulunan vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü kullanıcılardan binlerce beğeni ve yorum aldı. 

Bağcılarda asker eğlencesinde ilginç görüntü: Bastonuyla dans etti

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#Asker#Eğlence#Dede

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