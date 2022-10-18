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Bağcılar'da apartmanda yangın: 3 çocuk böyle kurtarıldı

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#Yangın#Bağcılar#Apartman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 14:51

Bağcılar'da 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle binanın içi dumanla doldu. Evlerinde mahsur kalan bina sakinleri de balkon ve pencerelerde bekleyerek dumandan etkilenmemeye çalıştı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri 3 çocuğu merdivenle pencereden alarak kurtardı.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 618 sokaktaki 4 katlı apartmanın elektrik kablolarında çıktı. Apartmanın içine dolan duman nedeniyle binadakiler dışarı çıkamadı. Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri pencere ve balkonlara çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar ve Bahçelievler’den itfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ve polis ekipleri de sokakta hazır bulundu.

Bağcılarda apartmanda yangın: 3 çocuk böyle kurtarıldı

Elektrik hatlarındaki yangını söndüren itfaiye ekipleri pencere ve balkonlarda bekleyen 3 çocuğu merdiven yardımıyla kurtardı. Daha sonra binanın çatısına çıkan ekipler dumanı tahliyesi yaptı.

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Bina sakinlerinden Barış Demirci, "Elektrik saatlerinde Yangın çıkmış, duman binadan tahliye olmadığı için itfaiyeciler bizim daireden tahliye etmeye çalışıyor. Evde değildim yangını duydum geldim" diye konuştu.

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#Yangın#Bağcılar#Apartman

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