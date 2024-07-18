Bağcılar'da annesini vahşice katletmişti! Akli dengesi yerinde çıktı... İşte istenen ceza

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Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 3 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ali Sayan'ın "Üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU: AKLİ DENGESİ YERİNDE

Diğer yandan mahkemenin önceki celsede Adli Tıp Kurumundan istediği raporun da mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

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TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Ali Sayan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olay tarihinde başı ayrılmış ve yanık halde bulunduğu bildirilen Hava Sayan'ın vücudunda 13 adet kesici, delici alet yarası tespit edildiği bu yaraların 8 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca Hava Sayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı Ali Sayan'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sayan'ın ayrıca, öldürme eylemi sonrası evi ateşe vermesi gerekçesiyle 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.