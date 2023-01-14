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Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı

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#Bağcılar#Ambulans#Beton
Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 02:26

Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen ve yola beton döken beton mikserinin sürücüsüne adeta ceza yağdı. Sürücüye çeşitli nedenlerle toplam 21 bin 268 TL para cezası kesildi.

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Olay, geçtiğimiz gün Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre,  06 DGG 83 plakalı beton mikserinin sürücüsü, seyir halindeki ambulansa yol vermedi. Ambulans sürücüsüne hakaret eden beton mikseri sürücüsü, Ambulans sürücüsüne de hakaretler savurdu. Beton mikserinin yol kenarına ve bazı araçların üzerine beton döktüğü de belirlendi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sürücü yakalandı.  sürücü yakalanarak 21 bin 268 Lira para cezası kesildi.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Yapılan incelemelerin ardından, Sürücüye, “Tescil Plakasının okunamaz durumda olması” maddesinden bin 671 Lira, “Arka reflektör olmaması” 436 Lira, “Muayene yaptırmamak-2. kez” bin 979 Lira, “Sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan” 951 Lira,“ Geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermemek” maddesinden 436 Lira, “Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek” maddesinden 909 Lira para cezası kesildi. Ayrıca, yapılan kontrollerde aracın taşıdığı yükün fazla olması sebebiyle araç sahibine ve işletene ayrı ayrı olmak üzere 7 bin 443'er Lira olmak üzere toplam da 21 bin 268 Lira idari para cezası uygulandı. Muayenesinin olmadığı öğrenilen beton mikseri trafikte de men edildi.

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#Bağcılar#Ambulans#Beton

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