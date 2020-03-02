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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 16:28,Son Güncelleme:/

Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi

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Bağcılar'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
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BAĞCILAR'da ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve hakkında yıkılması yönünde karar verilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

 

Bağcılarda ağır hasarlı olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi
26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor. Bağcılar Evren Mahallesi 1309. Sokak'ta bulunan 44 yıllık 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilmiş ve boşaltılmıştı. Hakkında yıkılması yönünde karar verilen bina bugün öğlen saatlerine belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Daha önce binada oturan Eşref Yılmaz "26 Eylül Silivri depreminde binamız hasar görmüştü. Belediye tarafından binamız mühürlenip boşaltılmıştı. Gerekli incelemeler yapıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bugün itibariyle binamızın yıkımına başlandı. Depremden sonra boşaltılmıştı. Şu an kirada kalıyoruz" dedi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.

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