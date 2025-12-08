×
HABERLERGündem Haberleri

Bağcılar'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Bağcılar#Kentsel Dönüşüm#Yıkım Ekibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 16:16

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı binanın yıkımına karar verildi. Binanın kolonlarını kıran yıkım ekibi, binadan uzaklaşarak iş makinesiyle yere vurup binayı yıkmaya çalıştı. Çalışmaları izleyen vatandaşlar, bina bir anda yıkılınca korkuya kapılarak olay yerinden kaçtı. Çevredekiler ölümün kıyısından dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Aralık Cuma günü saat 14.30 sıralarında Demirkapı Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında 8 katlı 50 yıllık olduğu öğrenilen bina hakkında yıkım kararı çıktı. Kolunları kıran yıkım ekibi, 8 katlı binadan uzaklaşarak iş makinesiyle zemine vurup çıkan binanın yıkılmasını sağlamaya çalıştı. Bu sırada çalışmaları izleyen vatandaşlar bina bir anda yıkılında korkuya kapılarak sokaktan kaçtı.

Bağcılarda 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Binaya çok yakın bir noktada bulunan tankerin üstünde oturarak yıkımı izleyen 1 kişi ise, binanın bir anda yıkılmasıyla toz bulutu içinde kaldı. Ölümün kıyısından dönen adam tankerin üstünden atlayarak kaçtı. Sokağı toz bulut kaplarken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Binanın yıkıldığı anlarda karşı sokaktaki bir dairede oturanlar da tehlike atlattı. Kontrolsüz yıkım sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası tarafındna kaydedildi.

