Bağcılar'da 5 kişiyi bıçakla korkutarak gasbeden 3 kişi yakalandı

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Bağcılar'da 5 kişiyi bıçak zoruyla korkutarak telefonlarını ve cüzdanlarını gasp eden şüphelilerin yakalanması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.M., C.İ. ve M.S. olduğunu belirledi.

3 şüpheli, Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde kısa bir kovalamaca sonucunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler 'yağma' ve 'gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin gasp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin gözlerine kestirdikleri kişileri gasp ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı.