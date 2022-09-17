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Bağcılar'da 5 kişiyi bıçakla korkutarak gasbeden 3 kişi yakalandı

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#Bağcılar#Gasp#Tutuklama
Bağcılarda 5 kişiyi bıçakla korkutarak gasbeden 3 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 13:54

Bağcılar'da 5 kişiyi bıçakla korkutarak telefonlarını ve cüzdanlarını gasbeden M.M. (16), C.İ. (16) ve M.S. (19) polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bağcılar'da 5 kişiyi bıçak zoruyla korkutarak telefonlarını ve cüzdanlarını gasp eden şüphelilerin yakalanması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.M., C.İ. ve M.S. olduğunu belirledi.

3 şüpheli, Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde kısa bir kovalamaca sonucunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler 'yağma' ve 'gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılarda 5 kişiyi bıçakla korkutarak gasbeden 3 kişi yakalandı

Öte yandan şüphelilerin gasp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 3 kişinin gözlerine kestirdikleri kişileri gasp ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı.

 

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#Bağcılar#Gasp#Tutuklama

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