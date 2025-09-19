Bağcılar'da 5 katlı binada yangın çıktı

Haberin Devamı

Olay, Hürriyet Mahallesi 140 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre binanın girişindeki pide fırınının bacasından çıkan kıvılcımlar apartmanın çatısına sıçradı. Apartmanın çatısını bir süre sonra alevler kapladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın giderek büyüdü ve çatı katındaki alevler yan binanın çatısına da sirayet etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Çatısı yanan apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya atarken sokakta kısa süreli panik yaşandı.