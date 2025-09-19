×
Bağcılar'da 5 katlı binada yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

Eylül 19, 2025 12:02

İstanbul Bağcılar'da pide fırınının bacasında çıkan kıvılcımlar binanın çatısını tutuşturdu. Alevler yan binanın çatısına da sirayet ederken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Hürriyet Mahallesi 140 Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre binanın girişindeki pide fırınının bacasından çıkan kıvılcımlar apartmanın çatısına sıçradı. Apartmanın çatısını bir süre sonra alevler kapladı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın giderek büyüdü ve çatı katındaki alevler yan binanın çatısına da sirayet etti.

Bağcılarda 5 katlı binada yangın çıktı

YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA DA SIÇRADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Çatısı yanan apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya atarken sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Bağcılarda 5 katlı binada yangın çıktı

Bir kişi ise çatısı yanan binanın bitişişinde park halinde bulunan otomobilin zarar görmemesi için aracın kaputuna bez serdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 binanın çatısında hasar oluştu.
Bağcılarda 5 katlı binada yangın çıktı

Celal Çaltepe, "Büyük bir ihtimalle lahmacun fırınının bacasından çıktı. Yukarıda olduğu için aşağıya çabuk inmedi. İtfaiye çabuk geldi, sadece çatı yandı. Zamanında müdahale edildi, apartmanda oturanlarda zamanında çıktı. Yan binanın çatısına da sıçradı yangın" dedi.

