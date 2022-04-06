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Bağcılar'da 4 yıl arayla çatıdan düşen parçalar aynı araca hasar verdi

#Istanbul#Bağcılar#Otomobil

Bağcılar’da kuvvetli rüzgarda binanın çatısından kopan büyük bir parça sokaktaki otomobillerin üzerine düştü. Aynı binadan 4 yıl önce de uçan çatının aynı esnafın araçlarının üzerine düşerek hasar verdiği öğrenildi. Esnaf Ahmet Taşkıran 2 kez yaşadığı olay için "Burası herhalde benim sonum olacak" dedi.

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Olay, 3 Nisan Pazar günü saat 16.30 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle binanın çatısından kopan büyük bir parça, sokaktaki park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu. Aynı binadan 4 yıl önce uçan çatının aynı esnafın 3 aracının üzerine düştüğü öğrenildi. Çatının otomobillerin üzerine uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

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"BURASI HERHALDE BENİM SONUM OLACAK"

Araçlarının üzerine 4 yıl arayla 2 kez çatının uçtuğu esnaf Ahmet Taşkıran, çatının iyi tamir edilmediği için tekrar uçtuğunu belirtti. Taşkıran, "Burada çalışıyordum, bir anda rüzgâr esti. Bu yukarısı da daha önce uçtuğundan dolayı aklıma geldi döndüm baktım. Çatı üzerime doğru geliyor. Ben içeriye doğru kaçtım. 4 sene önce uçtuğu zaman burada 3 arabanın üzerine düştü. Mal sahibi gitti belediyeden parayı aldı, çatıyı tekrardan yaptı. Ama iyi yapamamışlar, ufak bir rüzgârda yine üzerimize geldi. Burası herhalde benim sonum olacak. Bir arabada 25-30 bin liralık hasar var, diğer arabada da aynı şekilde hasar var. 4 sene önceki hasarlarda 2 araç kendimizindi. Onlarla ilgili para talep etmedik ama bu defa bakalım nasıl olacak" diye konuştu.

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#Istanbul#Bağcılar#Otomobil

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