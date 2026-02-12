Bağcılar’da 4. kattaki iş yerinde yangın çıktı

Haberin Devamı

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bağcılar, 15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında kağıt bardak imalatı yapan iş yerinin elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın giderek büyüyerek tüm katı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.