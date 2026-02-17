×
Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı

#Bağcılar#Yangın#Tekstil Fabrikası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 23:05

Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikasının giriş katındaki kumaş deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi 2516. Sokak'taki 4 katlı tekstil fabrikasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kumaş deposundan bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

