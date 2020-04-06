Bağcılar'da 4 bina karantinada! Kaymakamlık açıklama yaptı

Bağcılar'da bulunan 4 bina yeni tip Corona Virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bağcılar Kaymakamlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "4 Nisan tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATTI

O binalardan biri de Bağcılar Merkez Mahallesi 718 Sokak'taki 5 katlı bina. Binanın girişine polis emniyet şeridi çekti. Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Binanın çevresinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbet tutuyor. Dairelerde yaşanan vatandaşların ihtiyaçlarının ise gönüller tarafından karşılanmaya başlandığı öğrenildi.

"HER DAİREDE VAKA OLDUĞUNU DUYUYORUM”

Mahalle sakinlerinden Murat Başaran, tedirgin olduklarını ifade ederek binadan her dairede bir vaka olduğunun söylendiğini ifade etti.

Mahalle sakini bir kişi de, binada oturan bir sağlık çalışanında virüse rastlandığını belirtirken binada başka kişilere de yayıldığını söyledi. Binada akraba ailelerin oturduğu kaydedildi.