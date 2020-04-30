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Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.04.2020 - 11:15,Son Güncelleme:

Bağcılar'da 20 bin sahte maske ele geçirildi

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Bağcılar'da 20 bin sahte maske ele geçirildi
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BAĞCILAR'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerde izinsiz maske üretimi yapan tekstil atölyesine operasyon yapıldı. Satışa hazır halde 20 bin maske ele geçirilen işyeri mühürlendi.

Bağcılar İlçe emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, izin belgesiz maske üretimi yapılan bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda 20 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. Yakalanan iki kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180'er TL tutarında idari para cezası kesildi. İşyeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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