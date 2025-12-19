×
Bağcılar'da 2 tane çocuk altın dolu çanta buldu! Altınları sahibini bulmak için iz sürdüler

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 16:22

Bağcılar'da 2 çocuğun yolda bulduğu ve içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın olan çanta sahibine ulaştırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürüdükleri sırada içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürdü. Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etti.

Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi.

Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

