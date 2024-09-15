Bağcılar'da zincirleme trafik kazası! İki can kaybı 5 yaralı

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Sabah saatlerinde TEM İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Orta şeritte meydana gelen kaza nedeniyle Ankara istikametinde üç şerit trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 1 kişi ise hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik açıldı.

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