Bağcılar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bağcılar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Bağcılar ilçesinin posta kodu 34200'dür. Posta kodu pek çok ülkede kullanılmaktadır. Ülkemizde ise bu posta kodlarının doğrulukları PTT kuruluşu tarafından sağlanır.

Bağcılar Posta Kodu Kaçtır?

Bağcılar ilçesi İstanbul'un şehrinin Avrupa yakasındaki ilçelerinden bir tanesidir. Bağcılar'ın İstanbul'un nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesi olduğu bilinmektedir. Çünkü bu ilçe son zamanlarda çok fazla göz almaktadır. Bağcılar posta kodu 34200 olarak bilinir. Ancak bu ilçedeki mahallelerde posta kodunda değişiklikler olabilir.

34200 Posta Kodu

Bağcılarda bu posta koduna sahip mahalleler;

Bağcılar Merkez Mahallesi

Yenigün Mahallesi

Çına Mahallesi

Fevziçakmak Mahallesi

Sancaktepe Mahallesi

34203 Posta Kodu

Bu posta kodunu kullanan Bağcılar ilçesine bağlı mahalleler;

Barbaros Mahallesi

İnönü Mahallesi

Yavuzselim Mahallesi

Yıldıztepe Mahallesi

Kazımkarabekir Mahallesi

34214 Posta Kodu

Bu posta koduna sahip Bağcılar ilçesine bağlı mahalleler;

Göztepe Mahallesi

Demirkapı Mahallesi

34212 Posta Kodu

Bu posta kodunu kullanan Bağcılar ilçesi mahalleleri;

Evren Mahallesi

Güneşli Mahallesi

34209 Posta Kodu

Bağlar Mahallesi

Hürriyet Mahallesi

34204 Posta Kodu

Fatih Mahallesi

Kemalpaşa Mahallesi

Yüzyıl Mahallesi

34210 Posta Kodu

Kirazlı Mahallesi

Yeni Mahalle

3421 Posta Kodu

İstoç Mahallesi

Mahmutbey Mahallesi

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