Bağcılar Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Bağcılar'ın ve mahallelerinin Posta Kodları
Bağcılar İstanbul'un ilçelerinden biridir. Bilindiği üzere İstanbul'un pek çok ilçesi vardır. Bu sebeple her ilçenin hatta mahallenin posta kodunda değişiklik olur. Bağcılar da İstanbul'un ilçelerinden biridir. İçeriğimizde Bağcılar posta kodu nedir? İstanbul'un ilçesi Bağcılar'ın posta kodu ve mahallelerinin posta kodları ile ilgili bilgileri derledik.
Bağcılar ilçesinin posta kodu 34200'dür. Posta kodu pek çok ülkede kullanılmaktadır. Ülkemizde ise bu posta kodlarının doğrulukları PTT kuruluşu tarafından sağlanır.
Bağcılar Posta Kodu Kaçtır?
Bağcılar ilçesi İstanbul'un şehrinin Avrupa yakasındaki ilçelerinden bir tanesidir. Bağcılar'ın İstanbul'un nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçesi olduğu bilinmektedir. Çünkü bu ilçe son zamanlarda çok fazla göz almaktadır. Bağcılar posta kodu 34200 olarak bilinir. Ancak bu ilçedeki mahallelerde posta kodunda değişiklikler olabilir.
34200 Posta Kodu
Bağcılarda bu posta koduna sahip mahalleler;
Bağcılar Merkez Mahallesi
Yenigün Mahallesi
Çına Mahallesi
Fevziçakmak Mahallesi
Sancaktepe Mahallesi
34203 Posta Kodu
Bu posta kodunu kullanan Bağcılar ilçesine bağlı mahalleler;
Barbaros Mahallesi
İnönü Mahallesi
Yavuzselim Mahallesi
Yıldıztepe Mahallesi
Kazımkarabekir Mahallesi
34214 Posta Kodu
Bu posta koduna sahip Bağcılar ilçesine bağlı mahalleler;
Göztepe Mahallesi
Demirkapı Mahallesi
34212 Posta Kodu
Bu posta kodunu kullanan Bağcılar ilçesi mahalleleri;
Evren Mahallesi
Güneşli Mahallesi
34209 Posta Kodu
Bağlar Mahallesi
Hürriyet Mahallesi
34204 Posta Kodu
Fatih Mahallesi
Kemalpaşa Mahallesi
Yüzyıl Mahallesi
34210 Posta Kodu
Kirazlı Mahallesi
Yeni Mahalle
3421 Posta Kodu
İstoç Mahallesi
Mahmutbey Mahallesi
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