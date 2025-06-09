Bağcılar Millet Bahçesi... Üç ilçeye nefes alanı

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerine yer vererek, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar...” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığı’nca 60 bin metrekare alanda kuruldu.

Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.