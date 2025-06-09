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Bağcılar Millet Bahçesi... Üç ilçeye nefes alanı

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#Murat Kurum#Bağcılar#Millet Bahçesi
Bağcılar Millet Bahçesi... Üç ilçeye nefes alanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 3 ilçenin kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerini paylaştı

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Bağcılar Millet Bahçesi’nin görüntülerine yer vererek, “Bugün ne yapmalı? En yakınınızdaki Millet Bahçesi’nde yeşile doymalı. Burası Bağcılar...” ifadelerini kullandı. 

Bağcılar Millet Bahçesi... Üç ilçeye nefes alanı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul’un en yoğun ilçelerinden Esenler, Güngören ve Bağcılar’ın kesişim noktasında yer alan Bağcılar Millet Bahçesi, TOKİ Başkanlığı’nca 60 bin metrekare alanda kuruldu.

Bağcılar Millet Bahçesi... Üç ilçeye nefes alanı

Millet bahçesinde farklı türde 2 bin 30 ağaç, yürüyüş yolları, kafeterya ve spor alanları, sosyal donatılar, basketbol sahası, otopark ve kütüphane bulunuyor.

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#Murat Kurum#Bağcılar#Millet Bahçesi

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