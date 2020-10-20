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Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:06 | Son Güncelleme:

Bağcılar-Kabataş tramvayında dikkat çeken yoğunluk

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Bağcılar-Kabataş tramvayında dikkat çeken yoğunluk
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İstanbul Bağcılar - Kabataş tramvayında Cevizlibağ - Beyazıt durakları arasındaki yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafenin yok sayıldığı yolculuk virüse davetiye çıkardı.

Bağcılar - Kabataş tramvayında Cevizlibağ - Beyazıt durakları arasındaki yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafenin yok sayıldığı yolculuk virüse davetiye çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti. Cevizlibağ - Beyazıt durakları arasında, vaka sayılarının artmasına rağmen çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafe kuralına uymayarak yolculuk ettiği görüldü. 

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